«50 лет дна — это точно продуманная история для хайпа». Егоров об удаленном фото «Динамо»

«Я не верю! 1976 год — последнее золото “Динамо”. 50 лет дна или 5 лет — одна команда — это точно продуманная история для хайпа. Так не может быт случайно. И на самом деле не обидно. Это в истории российского футбола, этот пост», — написал Егоров.