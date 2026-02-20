Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.62
П2
4.90
Футбол. Италия
1-й тайм
Сассуоло
0
:
Верона
0
Все коэффициенты
П1
2.34
X
2.85
П2
4.05
Футбол. Франция
1-й тайм
Брест
1
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.46
П2
3.65
Футбол. Германия
1-й тайм
Майнц
0
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.00
П2
3.40
Футбол. Испания
21.02
Реал Сосьедад
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.46
П2
7.90
Футбол. Италия
21.02
Ювентус
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.48
П2
3.69

«50 лет дна — это точно продуманная история для хайпа». Егоров об удаленном фото «Динамо»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров считает, что «Динамо» специально выпустило мемный пост с поздравлением защитника Александра Кутицкого.

Источник: Спортс"

«Динамо» опубликовало в соцсетях пост, в котором поздравило Кутицкого с пятилетием игры за клуб. На картинке написали «5 лет, одна команда», но буквы были расположены так, что читались «50 лет дна». Позже картинку заменили на фото Кутицкого без надписей.

«Я не верю! 1976 год — последнее золото “Динамо”. 50 лет дна или 5 лет — одна команда — это точно продуманная история для хайпа. Так не может быт случайно. И на самом деле не обидно. Это в истории российского футбола, этот пост», — написал Егоров.