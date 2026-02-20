Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.25
П2
6.11
Футбол. Италия
перерыв
Сассуоло
2
:
Верона
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
11.00
П2
34.00
Футбол. Франция
перерыв
Брест
2
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.86
П2
11.50
Футбол. Германия
2-й тайм
Майнц
1
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.30
П2
9.00
Футбол. Испания
21.02
Реал Сосьедад
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.41
П2
7.80
Футбол. Италия
21.02
Ювентус
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.46
П2
3.67

Наумов считает, что «Зенит» станет чемпионом: «У них более стабильный и глубокий состав. “Краснодар” может провалиться на ровном месте»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что «Зенит» станет чемпионом.

Источник: Спортс"

— Кто на ваш взгляд выиграет Премьер-лигу-2026?

— Я думаю, «Зенит», потому что у них более стабильный и более глубокий состав. На дистанции это скажется и свои очки они не потеряют.

— В «Краснодар» совсем не верите?

— Они могут любой матч сорвать. Провалиться на ровном месте. Причем с любым клубом — аутсайдер это или середняк, разницы нет. Хотя не могу не отметить, что мне нравится их игра.

— ЦСКА в 4-х очках от первого места. Их совсем не видите в гонке за чемпионство?

— Они поборются с «Краснодаром» за 2-е место. Посмотрим, как новички впишутся в команду, но на 1-е место клуб не тянет, — сказал Наумов.