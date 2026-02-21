Тумилович: «Россия и Белоруссия будут разбанены. ФИФА и УЕФА — самые коррумпированные организации в мире»

«Судя по движению в УЕФА и ФИФА, я думаю, что все-таки сейчас и белорусы, и россияне будут разбанены. 100 процентов. Все идет к этому. Плюс это две общественные организации, наверное, самые коррумпированные в мире. Издевательства над количеством турниров, над количеством игр ведущих футболистов… У людей уже элементарно нет отпуска. Скоро чемпионат мира — вы будете смотреть групповую стадию? Нас географичка в интернате заставляла все страны выучить, весь мир, кто с кем граничит с какой стороны. Но даже я не знал, что такое бывает. Это уже просто маразм», — сказал Тумилович в интервью на ютуб-канале «ЧестнОК».