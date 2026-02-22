Александр Филимонов: «В отличие от Мостового, я хотя бы работал в футболе. С тульским “Арсеналом” все круги российского футбола прошли, главным был, хоть и в любительской команде — трене

— Ну, в отличие от Александра Мостового, я хотя бы работал в футболе. У меня в тренерской карьере было много достижений — с тульским «Арсеналом» все круги российского футбола прошли, в других командах тренировал вратарей, был главным тренером, хоть и в любительской команде. Поэтому у меня тренерского опыта побольше, чем у Мостового. Не знаю, как будет, но работать я готов, — сказал Филимонов.