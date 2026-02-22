Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Вильярреал
1
:
Валенсия
1
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.30
П2
5.10
Футбол. Италия
перерыв
Рома
0
:
Кремонезе
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.00
П2
11.00
Футбол. Франция
перерыв
Страсбур
1
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
1.36
X
4.42
П2
11.50
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
3
:
Лорьян
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Фулхэм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Ренн
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Торино
0
П1
X
П2

Александр Филимонов: «В отличие от Мостового, я хотя бы работал в футболе. С тульским “Арсеналом” все круги российского футбола прошли, главным был, хоть и в любительской команде — трене

Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов заявил, что имеет больше тренерского опыта, чем Александр Мостовой.

Источник: Спортс"

— Получается, у вас такая же ситуация, как у Мостового — футбольный опыт большой, а в клубы не зовут. Кто из вас раньше начнет работать в клубе РПЛ?

— Ну, в отличие от Александра Мостового, я хотя бы работал в футболе. У меня в тренерской карьере было много достижений — с тульским «Арсеналом» все круги российского футбола прошли, в других командах тренировал вратарей, был главным тренером, хоть и в любительской команде. Поэтому у меня тренерского опыта побольше, чем у Мостового. Не знаю, как будет, но работать я готов, — сказал Филимонов.