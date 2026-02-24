Ричмонд
Сперцян об интересе «Лидса»: «За полтора дня до закрытия окна мне звонит человек и говорит: “Тебе готовы прислать оффер — аренда с выкупом”. Каждые полгода это происходит — набер

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что «Лидс» связывался с ним незадолго до закрытия трансферного окна.

Источник: Спортс"

— За полтора дня [до закрытия трансферного окна] мне звонит человек и говорит: «Слушай, там “Лидс” готов прислать тебе оффер — аренда с выкупом». Буквально на этот Кубок РПЛ. Я говорю: «Зачем вы мне звоните? Вы кто вообще?» У меня как бы нет никого, агента нет. Я говорю: «Звоните в клуб! Что вы мне звоните? Один день остался» В общем, я это вообще серьезно не воспринял. И вот это происходит постоянно.

— При этом «Лидс» был и летом, как понимаю, в самый последний момент.

— «Лидс» был летом, зимой, еще чемпионской, и вот сейчас опять.

— Сейчас позвонил человек, и что ты сказал: «Давайте летом вернемся к обсуждению»?

— Я говорю: «Это невозможно! За один день до закрытия окна».

— Это даже не очень уважительно к тебе, в первую очередь, выглядит. Аренда с правом выкупа в последний день. Как будто ты играешь где-то в третьем дивизионе Болгарии.

— Они каждые полгода [звонят]… Тем более я уверен, что у них есть контакты клуба. Если вы хотите или думаете об этом, наберите уже сразу в клуб! Получается, каждые полгода разные люди звонят, — сказал Сперцян в подкасте Федора Смолова.

Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше