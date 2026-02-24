Сперцян об интересе «Лидса»: «За полтора дня до закрытия окна мне звонит человек и говорит: “Тебе готовы прислать оффер — аренда с выкупом”. Каждые полгода это происходит — набер

— За полтора дня [до закрытия трансферного окна] мне звонит человек и говорит: «Слушай, там “Лидс” готов прислать тебе оффер — аренда с выкупом». Буквально на этот Кубок РПЛ. Я говорю: «Зачем вы мне звоните? Вы кто вообще?» У меня как бы нет никого, агента нет. Я говорю: «Звоните в клуб! Что вы мне звоните? Один день остался» В общем, я это вообще серьезно не воспринял. И вот это происходит постоянно.
— При этом «Лидс» был и летом, как понимаю, в самый последний момент.
— «Лидс» был летом, зимой, еще чемпионской, и вот сейчас опять.
— Сейчас позвонил человек, и что ты сказал: «Давайте летом вернемся к обсуждению»?
— Я говорю: «Это невозможно! За один день до закрытия окна».
— Это даже не очень уважительно к тебе, в первую очередь, выглядит. Аренда с правом выкупа в последний день. Как будто ты играешь где-то в третьем дивизионе Болгарии.
— Они каждые полгода [звонят]… Тем более я уверен, что у них есть контакты клуба. Если вы хотите или думаете об этом, наберите уже сразу в клуб! Получается, каждые полгода разные люди звонят, — сказал Сперцян в подкасте Федора Смолова.