Гендиректор «Ростова» о приостановке спонсирования «Ростсельмашем»: «Готовы потерпеть, потом все компенсируется. Мы уменьшили долг на 400−500 млн рублей, в апреле спишем еще 1,1 млрд»

Ранее стало известно, что Контрольно-счетная палата Ростовской области признала состояние клуба критическим — по состоянию на весну 2025 года отрицательные чистые активы «Ростова» достигали 2 млрд рублей.
— У нас с «Ростсельмашем» подписано спонсорское соглашение на год. Более того, мы недавно получили денежные средства, компания все платит по графику. Никаких официальных писем от «Ростсельмаша» мы не получали. Возможно, у коллег есть временные трудности, но у нас и раньше такое было с другими партнерами. Мы готовы потерпеть, а потом все это нам компенсируется. Не вижу никаких проблем.
У нас сейчас проходит аудит. По предварительным оценкам, мы уменьшили долг на 400−500 миллионов рублей от той суммы, которая была по итогам 2024 года. Когда баланс будет сдан, появится более точная информация.
— За счет чего?
— За счет оптимизации, спонсорских вливаний. Тут много факторов.
— Уже есть планы по уменьшению долга в 2026 году?
— Надеюсь, что мы существенно снизим сумму задолженности. Думаю, в апреле спишем еще 1,1 миллиарда рублей. У нас официально запущена определенная процедура, сейчас идут процессы согласования. Она закончится только в апреле — надеюсь, положительно. Что за процедура, раньше времени озвучивать не могу, к сожалению, — сказал Гончаров.