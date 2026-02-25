Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
4.40
П2
1.29
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.83
П2
3.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.38
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Карабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
4
:
Брюгге
1
П1
X
П2

Гендиректор «Ростова» о приостановке спонсирования «Ростсельмашем»: «Готовы потерпеть, потом все компенсируется. Мы уменьшили долг на 400−500 млн рублей, в апреле спишем еще 1,1 млрд»

Гендиректор «Ростова» Игорь Гончаров высказался о приостановке спонсирования клуба «Ростсельмашем».

Ранее стало известно, что Контрольно-счетная палата Ростовской области признала состояние клуба критическим — по состоянию на весну 2025 года отрицательные чистые активы «Ростова» достигали 2 млрд рублей.

— У нас с «Ростсельмашем» подписано спонсорское соглашение на год. Более того, мы недавно получили денежные средства, компания все платит по графику. Никаких официальных писем от «Ростсельмаша» мы не получали. Возможно, у коллег есть временные трудности, но у нас и раньше такое было с другими партнерами. Мы готовы потерпеть, а потом все это нам компенсируется. Не вижу никаких проблем.

У нас сейчас проходит аудит. По предварительным оценкам, мы уменьшили долг на 400−500 миллионов рублей от той суммы, которая была по итогам 2024 года. Когда баланс будет сдан, появится более точная информация.

— За счет чего?

— За счет оптимизации, спонсорских вливаний. Тут много факторов.

— Уже есть планы по уменьшению долга в 2026 году?

— Надеюсь, что мы существенно снизим сумму задолженности. Думаю, в апреле спишем еще 1,1 миллиарда рублей. У нас официально запущена определенная процедура, сейчас идут процессы согласования. Она закончится только в апреле — надеюсь, положительно. Что за процедура, раньше времени озвучивать не могу, к сожалению, — сказал Гончаров.