Биссек про 1:2 от «Буде-Глимт»: «Интеру» не повезло — мяч не шел в ворота. У нас есть еще два турнира, хотим выиграть оба трофея, и сделаем все, чтобы этого добиться"

Защитник «Интера» Янн Биссек дал комментарий после поражения от «Буде-Глимт» (1:2) в ответном матче Лиги чемпионов (2:5 — общий счет).

Источник: Спортс"

"Нам не повезло — мяч не шел в ворота. Соперник сделал то, что должны были сделать, и я могу только поздравить их.

Я не удовлетворен, но благодарю свою команду. Мы сделали все возможное, чтобы переломить ход игры, но не смогли. Мы все равно старались остаться в игре до конца.

Есть разочарование, но завтра будет новый день. У нас есть еще два турнира, где мы хотим выиграть два трофея, и мы сделаем все возможное, чтобы этого добиться", — сказал Янн Биссек.

Так «Буде» щелкнул «Интер» и в Милане! Хайкин тащил — он лидер ЛЧ по сэйвам.