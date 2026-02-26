Моуринью не выиграл ни одного матча плей-офф ЛЧ с 2014 года и не участвует в ⅛ финала с 2020-го

В плей-офф Моуринью не может выиграть ни одного матча с 2014 года. В сезоне-2013/14 его «Челси» дошел до полуфинала, «Челси»-2015/16 вылетел после двух ничьих с «ПСЖ» в ⅛ финала, «Манчестер Юнайтед»-2017/18 проиграл и сыграл вничью с «Севильей» в ⅛, а «Тоттенхэм»-2019/20 дважды уступил на этом этапе «Лейпцигу».