«Реал» о фанате, показавшем нацистское приветствие: «Осуждаем подобные жесты и выражения, которые подстрекают к насилию и ненависти в спорте и обществе»

«Футбольный клуб “Реал” обратился в Дисциплинарный комитет клуба с просьбой начать процедуру немедленного исключения из членства клуба болельщика, который был запечатлен на видеокамерах, демонстрирующим нацистское приветствие в районе, где расположена трибуна для аниматоров, за несколько мгновений до начала матча между “Реалом” и “Бенфикой”.