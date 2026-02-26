«Реал» о фанате, показавшем нацистское приветствие: «Осуждаем подобные жесты и выражения, которые подстрекают к насилию и ненависти в спорте и обществе»

«Футбольный клуб “Реал” обратился в Дисциплинарный комитет клуба с просьбой начать процедуру немедленного исключения из членства клуба болельщика, который был запечатлен на видеокамерах, демонстрирующим нацистское приветствие в районе, где расположена трибуна для аниматоров, за несколько мгновений до начала матча между “Реалом” и “Бенфикой”.
Человек был опознан сотрудниками службы безопасности клуба сразу после появления в эфире и немедленно выдворен со стадиона «Сантьяго Бернабеу».
«Реал» осуждает подобные жесты и выражения, которые подстрекают к насилию и ненависти в спорте и обществе", — говорится в сообщении испанского клуба.
Фанат «Реала» показал нацистское приветствие во время матча с «Бенфикой». Его вывели со стадиона.