«Реал» о фанате, показавшем нацистское приветствие: «Осуждаем подобные жесты и выражения, которые подстрекают к насилию и ненависти в спорте и обществе»

«Реал» опубликовал заявление после того, как болельщик продемонстрировал нацистское приветствие в рамках матча Лиги чемпионов против «Бенфики».

Источник: Спортс"

«Футбольный клуб “Реал” обратился в Дисциплинарный комитет клуба с просьбой начать процедуру немедленного исключения из членства клуба болельщика, который был запечатлен на видеокамерах, демонстрирующим нацистское приветствие в районе, где расположена трибуна для аниматоров, за несколько мгновений до начала матча между “Реалом” и “Бенфикой”.

Человек был опознан сотрудниками службы безопасности клуба сразу после появления в эфире и немедленно выдворен со стадиона «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» осуждает подобные жесты и выражения, которые подстрекают к насилию и ненависти в спорте и обществе", — говорится в сообщении испанского клуба.

Фанат «Реала» показал нацистское приветствие во время матча с «Бенфикой». Его вывели со стадиона.