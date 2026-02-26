Ричмонд
«Однажды таксист спросил: “Как мы сможем выиграть, если на поле будет Роналду?” Несколько дней спустя он сказал: “Опыт Криштиану принес нам победу!” Роберто Мартинес о мнениях про форварда

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о роли 41-летнего нападающего Криштиану Роналду.

Источник: Спортс"

«Криштиану в Португалии — это то, что я называю “темой-лифтом”. О нем говорят снова и снова. У каждого есть свое мнение, о нем говорят больше, чем о ком-либо другом.

В Лиссабоне со мной произошла забавная ситуация. Таксист спросил меня: «Как мы сможем выиграть матч, если на поле будет Роналду?» Несколько дней спустя мы выиграли по пенальти, и тот же водитель сказал мне: «Опыт Роналду принес нам победу!» Если мы выигрываем — это опыт. Если мы проигрываем, меня спрашивают, как мы собираемся играть с ним.

Что касается футбола, цифры не лгут: он забил 25 голов в последних 30 матчах. Это то, чего мы хотим. Он элитный завершитель, он точно знает, куда упадет мяч. Он сыграл на 5 чемпионатах мира, 5 чемпионатах Европы, ни у кого нет такого опыта, как у него. Кроме того, у него невероятный настрой и желание помогать молодым игрокам.

У Роналду были периоды, когда он хотел быть лучшим бомбардиром, но теперь он изменился. Я помню матч на Евро против Турции, когда он вышел один на один с вратарем. Он еще не забивал [на этом турнире], было много шума, но он решил ассистировать Бруну Фернандешу. Эффект от этой голевой передачи был сильнее, чем от забитого гола", — сказал Мартинес в подкасте The Overlap.