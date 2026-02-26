Ричмонд
Николя Пепе о пропуске Кубка Африки из-за видео с шуткой про Марокко: «Я терплю расизм, не еду на Кубок Африки, а федерация и страна меня не защищают. И мне еще извиняться?»

Николя Пепе не поехал на Кубок Африки по причинам, не связанным со спортом.

Источник: Спортс"

В декабре ивуарийский вингер пошутил, что Марокко не выигрывало турнир «с 1818 года», и подвергся расистским оскорблениям. После скандала его решили не включать в заявку.

"Меня не взяли из-за ролика. Тренер сказал мне, что президент в ярости. Я спросил почему, потом позвонил президенту и принес извинения. Он объяснил, что с ним говорили некоторые люди, которые его разозлили, но он меня прощает. Все это произошло за два дня до объявления состава.

Когда я увидел, что меня нет в списке, то получил звонок от тренера, но не ответил. Я не знал, что сказать. Лишь через два дня я перезвонил. Он сказал, что еще за две минуты до объявления состава я в нем был, но все остальное было уже не в его руках", — сказал Пепе в интервью каналу NCI.

Также футболист уточнил, что публичные извинения он делал под давлением президента федерации.

"Если честно, я сделал это против своей воли. Я получаю оскорбления — и мне еще извиняться?

Я терплю оскорбления, не еду на Кубок Африки, а федерация меня не защищает. Ла Лига встает на защиту, люди встают на защиту, а твоя страна — нет", — отметил Пепе.