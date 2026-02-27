Ричмонд
«Кто выставил линию посередине стопы Мантуана? Это позор! Сезон РПЛ размазан и слит!» Егоров об отмене гола «Балтики»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал решение арбитра Алексея Сухого отменить гол «Балтики» «Зениту» из-за нахождения Брайана Хиля в положении вне игры.

Источник: Спортс"

«Кто рисовал эту линию? Кто выставил линию “Зенита” ровно посередине стопы Мантуана? Как это можно допускать? Это просто позор! Позор.

Я даже не могу сказать, что может быть позорнее, когда люди на ВАР специально рисуют линии неправильно. Дайте им титул этот.

Рома Нагучев тоже не понимает, почему не по той части ноги прочерчена линия у Мантуана. Да ясно всем, что не по той! Это скандалище! Смысл участвовать в этих матчах?

Сезон РПЛ был размазан и слит сегодня. Вместо восхождения геройской, самобытной команды мы будем смотреть на унылое натягивание «Зенита» на чемпионство.

После этих рисований на ВАР доверие и репутация турнира просто рухнут. Просто рухнут. Позорище", — написал Егоров.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ».