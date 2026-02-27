Артета о квадрупле: «Кто-нибудь его выигрывал? Вот насколько это сложно. “Арсенал” рад бороться на 4 фронтах, и стабильность вселяет надежду»

«Мы рады продолжать борьбу на четырех фронтах, и стабильность команды дает надежду и настраивает на позитивный лад насчет того, что может ждать впереди. Но мы можем сосредотачиваться только на настоящем. Вот на что мы должны тратить свои силы», — сказал Артета.
У Микеля спросили, думал ли он о том, что может сделать квадрупл — выиграть Лигу чемпионов, АПЛ и два английских кубка.
"На самом деле нет, не о результате. Я сосредоточен на том, что нам нужно сделать, чтобы продолжать двигаться в том же направлении и по той траектории, что и сейчас, и, конечно, стараться улучшить результаты.
Выигрывал ли кто-нибудь квадрупл? Вот насколько это сложно. Давайте двигаться от матча к матчу и стараться заслужить право претендовать на победу до финальной стадии каждого турнира. И тогда посмотрим, что будет дальше«, — сказал главный тренер “Арсенала”.