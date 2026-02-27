Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.30
П2
1.87
Футбол. Испания
1-й тайм
Леванте
0
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.95
П2
2.95
Футбол. Италия
1-й тайм
Парма
0
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.65
П2
4.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
1
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.05
П2
6.20
Футбол. Германия
перерыв
Аугсбург
0
:
Кельн
0
Все коэффициенты
П1
2.65
X
2.55
П2
3.70
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Артета о квадрупле: «Кто-нибудь его выигрывал? Вот насколько это сложно. “Арсенал” рад бороться на 4 фронтах, и стабильность вселяет надежду»

Микель Артета доволен выступлениями «Арсенала» в этом сезоне.

Источник: Спортс"

«Мы рады продолжать борьбу на четырех фронтах, и стабильность команды дает надежду и настраивает на позитивный лад насчет того, что может ждать впереди. Но мы можем сосредотачиваться только на настоящем. Вот на что мы должны тратить свои силы», — сказал Артета.

У Микеля спросили, думал ли он о том, что может сделать квадрупл — выиграть Лигу чемпионов, АПЛ и два английских кубка.

"На самом деле нет, не о результате. Я сосредоточен на том, что нам нужно сделать, чтобы продолжать двигаться в том же направлении и по той траектории, что и сейчас, и, конечно, стараться улучшить результаты.

Выигрывал ли кто-нибудь квадрупл? Вот насколько это сложно. Давайте двигаться от матча к матчу и стараться заслужить право претендовать на победу до финальной стадии каждого турнира. И тогда посмотрим, что будет дальше«, — сказал главный тренер “Арсенала”.