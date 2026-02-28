Глава Федерации футбола Ирана допустил неучастие в ЧМ и подтвердил приостановку чемпионата: «После атаки США сложно сохранять оптимизм»

Сборная Ирана ранее квалифицировалась на ЧМ-2026, все три матча группового этапа ей предстоит провести В США: 15 июня против Новой Зеландии в Лос-Анджелесе, 21 июня там же против Бельгии и 26 июня — против Египта в Сиэтле. При некотором раскладе Иран и США могут встретиться уже в первом раунде плей-офф.
По словам Таджа, участие команды в турнире теперь находится под вопросом.
«После сегодняшних событий и атаки со стороны США сложно с оптимизмом смотреть на чемпионат мира. Однако окончательное решение должны принимать руководители спорта», — приводит Marca слова Таджа со ссылкой на государственное ТВ.
Глава федерации подтвердил немедленную приостановку чемпионата Ирана на неопределенный срок.
США ударили по Ирану за 3,5 месяца до ЧМ. Хозяин турнира — по участнику.