Глава Федерации футбола Ирана допустил неучастие в ЧМ и подтвердил приостановку чемпионата: «После атаки США сложно сохранять оптимизм»

Сборная Ирана ранее квалифицировалась на ЧМ-2026, все три матча группового этапа ей предстоит провести В США: 15 июня против Новой Зеландии в Лос-Анджелесе, 21 июня там же против Бельгии и 26 июня — против Египта в Сиэтле. При некотором раскладе Иран и США могут встретиться уже в первом раунде плей-офф.