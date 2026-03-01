Артига о победном голе «Махачкалы»: «У игрока “Рубина” было недомогание. Три раза просили провести замену, но не разрешили, и случился этот пенальти»

— Прокомментируйте претензии перед вторым пенальти.
Тренер «Рубина» Франк Артига недоволен судейством в матче РПЛ с «Динамо» Махачкала (1:2). Игру обслуживал арбитр Иван Абросимов.
— Прокомментируйте претензии перед вторым пенальти.
— Мы три раза просили провести замену, но разрешение не было дано. Наш футболист испытывал недомогание, но нам не дали разрешение, и случился этот пенальти, — сказал Артига.