Алаев о переносе игры «Спартака» на завтра в 15:00: «Раннее начало обусловлено в том числе встречей с “Динамо” в Кубке. Красно-белые и так имеют меньше дней на подготовку»

Главный арбитр матча с учетом информации от координационного штаба принял решение о невозможности проведения матча сегодня, о чем сообщил делегату РПЛ. В соответствии с регламентом, полномочия по определению новой даты и времени матча возлагаются на президента РПЛ. Проведя консультации с клубами, а также с основным вещателем, я принял решение о проведении игры в понедельник, 2 марта, в 15:00 по московскому времени.