Алаев о переносе игры «Спартака» на завтра в 15:00: «Раннее начало обусловлено в том числе встречей с “Динамо” в Кубке. Красно-белые и так имеют меньше дней на подготовку»

Встреча 19-го тура Мир РПЛ не состоялась сегодня из-за режима беспилотной опасности в Сочи.
"Считаю необходимым прояснить ситуацию с переносом матча в Сочи. Весь день город подвергался ракетной опасности, о чем оповещал соответствующий сигнал тревоги. РПЛ совместно с Российским футбольным союзом и местными властями мониторили ситуацию. К сожалению, мы сталкиваемся с вещами, которые невозможно предсказать, поэтому вынуждены действовать по фактическим обстоятельствам.
Главный арбитр матча с учетом информации от координационного штаба принял решение о невозможности проведения матча сегодня, о чем сообщил делегату РПЛ. В соответствии с регламентом, полномочия по определению новой даты и времени матча возлагаются на президента РПЛ. Проведя консультации с клубами, а также с основным вещателем, я принял решение о проведении игры в понедельник, 2 марта, в 15:00 по московскому времени.
Раннее начало матча обусловлено в том числе грядущей встречей Кубка России между «Спартаком» и московским «Динамо», которая состоится 5 марта. Ввиду обстоятельств «Спартак» и так имеет меньше дней на подготовку, но более раннее возвращение в Москву позволит команде быстрее войти в подготовительный режим.
Выражаю признательность всем сторонам за конструктивный диалог и надеюсь на понимание со стороны болельщиков клубов", — сказал Алаев.