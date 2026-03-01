Челестини в раздевалке ЦСКА после 0:1 от «Ахмата»: «Мы не были готовы к войне. Никаких оправданий, все поля будут такие. Это хороший урок для нас»

"Никакого оправдания! Меня вообще ничего не волнует. Поле — не поле, меня вообще не волнует. Никаких оправданий. Получается, мы не сделали достаточно для победы.
Сейчас моемся, переодеваемся, едем в Москву. Работаем, продолжаем. Вот это должно быть для нас очень хорошим уроком. Мы не были готовы к войне. Все поля будут такие. Это хороший урок для нас.
Мы сейчас вернемся в Москву, обдумаем, и это даст нам силы в следующем матче. Давайте, парни!" — сказал швейцарский тренер своим футболистам.
После матча Челестини заявил: «Соперник был намного агрессивнее, а ЦСКА было трудно адаптироваться к полю. Нужно было выкладываться на 110%, чтобы победить».