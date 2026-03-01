Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Жирона
1
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.82
П2
7.20
Футбол. Италия
перерыв
Рома
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.47
X
3.82
П2
9.00
Футбол. Франция
перерыв
Марсель
0
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.45
П2
1.95
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
СКА-Хабаровск
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Челестини в раздевалке ЦСКА после 0:1 от «Ахмата»: «Мы не были готовы к войне. Никаких оправданий, все поля будут такие. Это хороший урок для нас»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини произнес речь в раздевалке команды после поражения от «Ахмата» (0:1) в Грозном в 19-м туре Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

"Никакого оправдания! Меня вообще ничего не волнует. Поле — не поле, меня вообще не волнует. Никаких оправданий. Получается, мы не сделали достаточно для победы.

Сейчас моемся, переодеваемся, едем в Москву. Работаем, продолжаем. Вот это должно быть для нас очень хорошим уроком. Мы не были готовы к войне. Все поля будут такие. Это хороший урок для нас.

Мы сейчас вернемся в Москву, обдумаем, и это даст нам силы в следующем матче. Давайте, парни!" — сказал швейцарский тренер своим футболистам.

После матча Челестини заявил: «Соперник был намного агрессивнее, а ЦСКА было трудно адаптироваться к полю. Нужно было выкладываться на 110%, чтобы победить».