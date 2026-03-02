Карседо о позиции Денисова с «Сочи»: «Его расположение и перемещения на поле — современный футбол. Это помогает не допускать контратак или изолировать вингера один в один»

— Расположение и перемещения Денисова на поле — современный футбол. Крайние защитники могут заходить в центр, идти вперед, подниматься выше. Это делается по разным причинам, в том числе чтобы не допускать контратак соперника или изолировать вингера один в один. В данном случае Солари. В первом тайме было много опасных ситуаций с их фланга. Солари и Денисов провели хороший матч.