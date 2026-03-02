Ричмонд
Карседо о позиции Денисова с «Сочи»: «Его расположение и перемещения на поле — современный футбол. Это помогает не допускать контратак или изолировать вингера один в один»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо оценил игру Даниила Денисова в матче 19-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (3:2).

Источник: Спортс"

— Сегодня вы активно использовали инвертированных крайних защитников. Можете подробнее объяснить вашу задумку?

— Расположение и перемещения Денисова на поле — современный футбол. Крайние защитники могут заходить в центр, идти вперед, подниматься выше. Это делается по разным причинам, в том числе чтобы не допускать контратак соперника или изолировать вингера один в один. В данном случае Солари. В первом тайме было много опасных ситуаций с их фланга. Солари и Денисов провели хороший матч.

— Дмитриев пропускал матч из-за дисквалификации. Когда ждать его на поле?

— Он будет готов сыграть в матче Кубка и в том числе так же заходить в центр, подниматься в атаку, если будет необходимо, — сказал Карседо.

«Спартак» встретится в гостях с «Динамо» в матче Кубка России 5 марта.