Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал
0
:
Хетафе
1
Все коэффициенты
П1
7.64
X
3.15
П2
1.75
Футбол. Кубок России
20:00
Балтика
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.45
П2
2.24
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
3
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Спартак
3
П1
X
П2

Конте о составе «Наполи»: «Нерес травмирован с 1921 года, Алиссон Сантос никогда не выходил в старте в “Спортинге”. Нам приходится искать решения и справляться»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте иронично высказался о кадровых проблемах из-за травм в составе.

Источник: Спортс"

Ранее неаполитанцы обыграли «Верону» (2:1) в 27-м туре Серии А.

— Чего не хватало в атаке?

— В первом тайме мы создали несколько моментов. Мы немного ленились, совершая рывки к штрафной. Когда мы находили Хейлунда, было необходимо атаковать в этих ситуациях. Не будем забывать, что у нас очень молодая атака: мы делаем замены и ищем решения.

Не будем забывать, что Нерес травмирован с 1921 года (смеется), хотя раньше он был великолепен. Нам приходится справляться с происходящими ситуациями. Вергара хорошо справляется.

Алиссон Сантос не выходил в стартовом составе ни в одном матче за «Спортинг». Он приходит к нам и выходит в стартовом составе. Так что мы должны задаться несколькими вопросами. И, возможно, даже услышать слова благодарности, — сказал Конте.