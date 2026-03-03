Москва
Футболист «Динамо» Тюкавин рассказал об игре в падел с Овечкиным в ОАЭ

Спортсмены сыграли, когда у хоккеиста была пауза в чемпионате на Олимпийские игры.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин был инициатором идеи провести мини-турнир по паделу на отдыхе в ОАЭ. Об этом ТАСС рассказал нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин.

Ранее Тюкавин выложил в Telegram-канале фотографию вместе с Овечкиным после игры в падел.

«Так получилось, что на сборе у нас была пара выходных. Саша прилетел на время паузы в НХЛ на время Олимпиады в ОАЭ, — сказал Тюкавин. — Мы с ним списались, он пригласил меня на падел, у меня был выходной, я сказал, что, конечно, приеду, поиграем, подвигаемся. Мы играли по парам, но, к сожалению, Саша проиграл, а я по жребию был в другой паре и стал чемпионом».

На счету Овечина 998 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. «Мы следим, болеем за него. Желаю здоровья и без травм, забить два гола до 1 000», — добавил Тюкавин.

