Родриго передумал уходить из «Реала» после ЧМ-2026. Бразилец намерен продолжить играть за клуб после восстановления от травмы (ESPN)

Вингер «Реала» Родриго передумал покидать клуб после травмы.

Бразилец выбыл на 10 месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки колена и латерального мениска. Сообщалось, что Родриго играл с частичным разрывом крестообразной связки правого колена с 2023 года.

По информации ESPN, Родриго рассматривал возможность ухода из «Реала» после чемпионата мира летом 2026 года. Однако теперь вингер намерен продолжить карьеру в мадридском клубе после восстановления.

Также сообщается, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти позвонил Родриго, как только узнал о травме, и заверил, что рассчитывает на игрока после восстановления.