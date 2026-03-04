Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Манчестер Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.75
П2
2.90
Футбол. Англия
2-й тайм
Астон Вилла
1
:
Челси
3
Все коэффициенты
П1
41.00
X
13.00
П2
1.07
Футбол. Англия
2-й тайм
Брайтон
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
21.00
X
4.90
П2
1.25
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
0
:
Вест Хэм
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
4.00
П2
1.45
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
1
Все коэффициенты
П1
1.13
X
7.64
П2
43.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
6.70
X
1.97
П2
2.65
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

Тимур Журавель: «Судьи в плохой форме, запредельное количество отправок к монитору. В будущем их в поле не будет — сядут контролировать ИИ»

Тимур Журавель раскритиковал работу судей Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

"В Краснодаре Фролов, по-моему, четыре раза ходил к монитору. Обнимашки Роналдо и Гонсалеса — на мой взгляд, это не пенальти. Мутный эпизод. Можно и нужно было не ставить пенальти.

По этому эпизоду еще можно спорить, а в случае с Шафеевым на 100% принято неверное решение. Офсайдные линии, которые сейчас чертят, они не устраивают никого. Правда, нет другого выбора. Нужно принять эти линии, потому что у нас нет других. Но хотелось бы слышать записи разговоров судей, чтобы понять, как они ставили эти точки и проводили линии.

Думаю, если возникают такие моменты, когда тяжело расставить точки, то нужно просто сохранять то решение, что было принято в поле. Но тогда возникнет вопрос: «А на черта были куплены эти линии?».

Количество отправок на просмотр к монитору запредельное. Судьи в плохой форме. Предположу, что в будущем арбитров в поле не будет. Они сядут в комнате за мониторами и займутся контролем искусственного интеллекта как судьи«, — сказал комментатор “Матч ТВ”.