Тимур Журавель: «Судьи в плохой форме, запредельное количество отправок к монитору. В будущем их в поле не будет — сядут контролировать ИИ»

По этому эпизоду еще можно спорить, а в случае с Шафеевым на 100% принято неверное решение. Офсайдные линии, которые сейчас чертят, они не устраивают никого. Правда, нет другого выбора. Нужно принять эти линии, потому что у нас нет других. Но хотелось бы слышать записи разговоров судей, чтобы понять, как они ставили эти точки и проводили линии.