Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Бавария
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.19
X
9.20
П2
13.00
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.01
П2
6.70
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.05
П2
7.40
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.37
П2
2.30
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
5
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2

В «Аль-Насре» сообщили, что Роналду лечится в Испании. Травма оказалась серьезнее, чем ожидалась

Травма нападающего «Аль‑Насра» Криштиану Роналду оказалась более серьезной, чем предполагалось, сообщил главный тренер саудовской команды Жорже Жезуш.

Источник: Спортс"

В субботу «Аль‑Наср» обыграл «Аль‑Фейху» (3:1) в 24‑м туре чемпионата Саудовской Аравии. Роналду заменили на 81‑й минуте. Сообщалось, что у него травма задней поверхности бедра.

"В последнем матче Роналду покинул поле, пожаловавшись на мышечную травму. После медицинского осмотра стало ясно, что травма оказалась серьезнее, чем ожидалось, и требует отдыха и восстановления.

Криштиану отправился в Испанию, как и другие игроки, которые проходили лечение после травмы. Его травма потребовала лечения в Мадриде у личного терапевта, и мы надеемся, что он быстро вернется и поможет команде", — сказал Жезуш.