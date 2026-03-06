В «Аль-Насре» сообщили, что Роналду лечится в Испании. Травма оказалась серьезнее, чем ожидалась

В субботу «Аль‑Наср» обыграл «Аль‑Фейху» (3:1) в 24‑м туре чемпионата Саудовской Аравии. Роналду заменили на 81‑й минуте. Сообщалось, что у него травма задней поверхности бедра.
"В последнем матче Роналду покинул поле, пожаловавшись на мышечную травму. После медицинского осмотра стало ясно, что травма оказалась серьезнее, чем ожидалось, и требует отдыха и восстановления.
Криштиану отправился в Испанию, как и другие игроки, которые проходили лечение после травмы. Его травма потребовала лечения в Мадриде у личного терапевта, и мы надеемся, что он быстро вернется и поможет команде", — сказал Жезуш.