Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Сельта
1
:
Реал
1
Все коэффициенты
П1
4.08
X
2.05
П2
3.40
Футбол. Италия
2-й тайм
Наполи
2
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
1
:
Монако
3
Все коэффициенты
П1
28.00
X
7.75
П2
1.15
Футбол. Первая лига
14:30
Челябинск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.35
П2
3.00
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.21
П2
3.08
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Боруссия М
1
П1
X
П2

Мамаев о тренере для «Спартака»: «Черчесов будет душой и сердцем переживать за происходящее. Для чего брать иностранцев, которые не сильнее? В РПЛ только Челестини соответствует уровню лучших россиян&ra

Павел Мамаев считает, что Станислав Черчесов стал бы подходящим тренером для «Спартака».

Источник: Спортс"

— Сложно говорить о какой-то конкретной проблеме «Спартака», если ты не находишься внутри команды. Очевидно, что уже несколько лет вообще нет результата. Они обозначают какие-то цели и не могут их добиться. Руководителям клуба надо брать ситуацию в свои руки и разбираться.

«Спартак» все равно остается топ-клубом по российским меркам. У них большой бюджет в сравнении с большинством команд РПЛ. Они ставят перед собой самые высокие цели, которые и хотят видеть болельщики. Просто «Спартак» после этого не добивается результата.

— Кто может помочь этому «Спартаку»?

— Я всегда за отечественных тренеров. Из нынешних иностранцев в РПЛ только Челестини соответствует уровню лучших российских специалистов.

Есть Черчесов, который еще и сам спартаковец. Он будет душой и сердцем переживать за происходящее в клубе. Для чего тогда брать иностранцев, которые не сильнее уровнем? — сказал бывший полузащитник сборной России.