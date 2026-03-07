Мамаев о тренере для «Спартака»: «Черчесов будет душой и сердцем переживать за происходящее. Для чего брать иностранцев, которые не сильнее? В РПЛ только Челестини соответствует уровню лучших россиян&ra

— Сложно говорить о какой-то конкретной проблеме «Спартака», если ты не находишься внутри команды. Очевидно, что уже несколько лет вообще нет результата. Они обозначают какие-то цели и не могут их добиться. Руководителям клуба надо брать ситуацию в свои руки и разбираться.
«Спартак» все равно остается топ-клубом по российским меркам. У них большой бюджет в сравнении с большинством команд РПЛ. Они ставят перед собой самые высокие цели, которые и хотят видеть болельщики. Просто «Спартак» после этого не добивается результата.
— Кто может помочь этому «Спартаку»?
— Я всегда за отечественных тренеров. Из нынешних иностранцев в РПЛ только Челестини соответствует уровню лучших российских специалистов.
Есть Черчесов, который еще и сам спартаковец. Он будет душой и сердцем переживать за происходящее в клубе. Для чего тогда брать иностранцев, которые не сильнее уровнем? — сказал бывший полузащитник сборной России.