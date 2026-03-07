Сафонов пропустил 3 гола за «ПСЖ» во второй раз за месяц. Матвею забили 15 раз в 13 играх сезона

Голкипер принял участие в игре 25-го тура чемпионата Франции против «Монако» (1:3). Россиянин сделал три сэйва.
13 февраля Сафонову трижды забил «Ренн» — это был первый подобный матч Матвея в составе французской команды.
Всего вратарь пропустил 15 голов в 13 играх сезона за «ПСЖ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше