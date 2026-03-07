Сафонов провел 30 матчей за «ПСЖ». 12 из них — сухие, пропущено 28 мячей

Сегодня россиянин принял участие в матче против «Монако» (1:3) в 25-м туре Лиги 1.
Сафонов выступает за парижан с сезона-2024/25. В 30 матчах он пропустил 28 мячей. Сухими были 12 игр.
Подробно со статистикой голкипера сборной России можно ознакомиться здесь.
Сафонов пропустил 3 гола за «ПСЖ» во второй раз за месяц. Матвею забили 15 раз в 13 играх сезона.
