Слот о 3:1 с «Вулвс»: «У них был 1 момент и 1 гол, как и 3 дня назад. Это обидно, но сегодня другие ощущения. “Ливерпуль” победил, потому что создал больше моментов»

«Особенный, потому что когда тебе 17 лет, а ты можешь повлиять на игру двух команд Премьер-лиги, это говорит о том, насколько ты хороший игрок. Но от него зависит, будет ли он показывать такой уровень каждый раз. Продемонстрировать его в выездном матче должно придать ему уверенности».