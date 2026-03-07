Энрике про 1:3 с «Монако»: «ПСЖ» подарил гол, и в такие моменты нехватка уверенности очевидна. Не лучший момент для возвращения ЛЧ"

"Думаю, мы действовали крайне неточно на протяжении всего матча. Многие игроки были невероятно неточны, а мы к такому не привыкли.
Как ни странно, в первом тайме «Монако» создал меньше моментов, чем в предыдущих трех матчах. Но мы подарили ему первый гол, и в такие моменты нехватка уверенности была очевидна.
Это был сложный матч, и, конечно, сейчас не лучший момент для возвращения Лиги чемпионов, но нам нужно это исправить«, — сказал главный тренер “ПСЖ” в интервью каналу Лиги 1.
11 марта парижане в ЛЧ встретятся с «Челси».