Футбол. Первая лига
14:30
Челябинск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.35
П2
3.00
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.21
П2
3.08
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Монако
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Боруссия М
1
П1
X
П2

Экс-судья Фернандес об отборе Анхеля перед победным мячом «Реала»: «Гол полностью правомерен. Анхель отбирает чисто, подкат — незначительный инцидент»

Экс-судья Павел Фернандес считает, что «Реал» не нарушал правила перед победным голом.

Источник: Спортс"

Мадридцы обыграли «Сельту» (2:1) в 27-м туре Ла Лиги. На 94-й Федерико Вальверде забил победный гол с помощью рикошета.

Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес ранее заявил, что атака перед взятием ворот началась с нарушения. Мануэль Анхель сделал подкат в центре поля, отобрав мяч у Фера Лопеса. Судья Исидро Диас де Мера сразу жестом показал, что фола не было.

«Сельта» заявляет о фоле перед голом, который сделал счет 2:1.

Анхель чисто отбирает мяч у Фернандо Лопеса, а затем делает подкат, что представляет собой незначительный инцидент.

Гол полностью правомерен", — написал Фернандес в своем аккаунте в X.