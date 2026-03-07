Экс-судья Фернандес об отборе Анхеля перед победным мячом «Реала»: «Гол полностью правомерен. Анхель отбирает чисто, подкат — незначительный инцидент»

Мадридцы обыграли «Сельту» (2:1) в 27-м туре Ла Лиги. На 94-й Федерико Вальверде забил победный гол с помощью рикошета.
Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес ранее заявил, что атака перед взятием ворот началась с нарушения. Мануэль Анхель сделал подкат в центре поля, отобрав мяч у Фера Лопеса. Судья Исидро Диас де Мера сразу жестом показал, что фола не было.
«Сельта» заявляет о фоле перед голом, который сделал счет 2:1.
Анхель чисто отбирает мяч у Фернандо Лопеса, а затем делает подкат, что представляет собой незначительный инцидент.
Гол полностью правомерен", — написал Фернандес в своем аккаунте в X.