Футбол. Первая лига
14:30
Челябинск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.35
П2
3.00
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.21
П2
3.08
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.04
П2
2.84
Футбол. Испания
16:00
Осасуна
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.59
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.80
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Комо
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.11
П2
1.60
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.40
П2
2.43
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
5.33
X
4.74
П2
1.57
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.90
П2
2.01
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.33
П2
6.59
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Испания
18:15
Леванте
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.45
П2
2.65
Футбол. Премьер-лига
19:00
Пари Нижний Новгород
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.27
П2
3.31
Футбол. Франция
19:00
Нант
:
Анже
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.13
П2
3.65
Футбол. Италия
20:00
Аталанта
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.83
П2
5.50
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Монако
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Боруссия М
1
П1
X
П2

Валерий Овчинников о скандале с Кордобой: «В России расизма нет вообще. Он все выдумывает, ему к психиатру надо. Я своих бразильцев обожал, взасос целовал»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что форвард «Краснодара» Джон Кордоба выдумал историю с проявлением расизма болельщиками ЦСКА.

Источник: Спортс"

В среду армейцы дома обыграли «быков» (3:1) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. После игры полузащитник гостей Эдуард Сперцян заявил, что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма.

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил, что клуб обратился в ЭСК и КДК РФС.

"Дело все только в Кордобе. Он все выдумывает. Он поймал эту струю жалоб на расизм и начал на них ссылаться, оправдывая себя. Ему надо к психиатру обратиться. Он привлекает к себе внимание, потому что скажет он об этом здесь, а узнают все это на Западе. Ему радостно, что его фамилия появится там в прессе.

В России расизма нет вообще. Русский человек сгоряча может сказать всякое, но тут дело не в расизме. У меня в команде играли бразильцы, но я их обожал, взасос целовал, когда от них была польза. Какой тут расизм?

Болельщикам и команде противника просто хочется вышибить оппонента из равновесия. Кордобу надо просто посылкой отправить в страну, где нет расизма по его мнению", — заявил Овчинников.

Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
