Черданцев о «Динамо» при Гусеве: «Появляется внутренняя химия, которой не хватало при Карпине. Перед нами предстала целостная команда, один за всех и все за одного»

Единственное, что можно сказать про «Динамо» — наконец перед нами предстала целостная команда, в которой один за всех и все за одного. Никто не выпадал, все бежали, друг друга поддерживали. Появляется внутренняя химия, которой не хватало при Карпине. Это такой единый боеспособный коллектив, который произвел приятное впечатления. Колоссальное отличие от осени.