Футбол. Первая лига
14:30
Челябинск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.35
П2
3.00
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.21
П2
3.08
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.04
П2
2.84
Футбол. Испания
16:00
Осасуна
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.59
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.80
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Комо
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.11
П2
1.60
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.40
П2
2.43
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
5.33
X
4.74
П2
1.57
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.90
П2
2.00
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.33
П2
6.59
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Испания
18:15
Леванте
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.45
П2
2.65
Футбол. Премьер-лига
19:00
Пари Нижний Новгород
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.27
П2
3.31
Футбол. Франция
19:00
Нант
:
Анже
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.13
П2
3.65
Футбол. Италия
20:00
Аталанта
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.83
П2
5.50
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Монако
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Боруссия М
1
П1
X
П2

Черданцев о «Динамо» при Гусеве: «Появляется внутренняя химия, которой не хватало при Карпине. Перед нами предстала целостная команда, один за всех и все за одного»

Комментатор Георгий Черданцев высказался об игре московского «Динамо» под руководством Ролана Гусева.

Источник: Спортс"

После возобновления сезона бело-голубые обыграли «Крылья Советов» (4:0) в 19-м туре Мир РПЛ и «Спартак» (5:2) в первом полуфинале Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

— Решение оставить Гусева правильное?

— Не люблю эти вопросы. Это отдельно взятый матч. Любые выводы делаются на длительном сроке, давайте дождемся окончания сезона. Сейчас «Спартак» из нижней сетки возьмет и выиграет Кубок России, это же теоретически возможно. И о чем мы тогда будем говорить?

Единственное, что можно сказать про «Динамо» — наконец перед нами предстала целостная команда, в которой один за всех и все за одного. Никто не выпадал, все бежали, друг друга поддерживали. Появляется внутренняя химия, которой не хватало при Карпине. Это такой единый боеспособный коллектив, который произвел приятное впечатления. Колоссальное отличие от осени.

Меня вчера спросили про наследие Карпина. Я думаю, работа штаба Гусева в том, что им как будто бы удалось нивелировать за зимние сборы те негативные моменты, которые были. Но опять же, не будем забегать вперед. Слишком часто обжигались на выводах от одного отдельно взятого матча, — сказал Черданцев.