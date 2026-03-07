Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:30
Челябинск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.20
П2
2.95
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.21
П2
3.30
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.99
X
3.04
П2
2.59
Футбол. Испания
16:00
Осасуна
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.48
П2
4.50
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.10
П2
2.80
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Комо
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.19
П2
1.55
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.45
П2
2.40
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.85
П2
1.53
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.85
П2
1.97
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
6.56
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.53
П2
2.78
Футбол. Испания
18:15
Леванте
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.45
П2
2.61
Футбол. Премьер-лига
19:00
Пари Нижний Новгород
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.27
П2
3.31
Футбол. Франция
19:00
Нант
:
Анже
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.08
П2
3.62
Футбол. Италия
20:00
Аталанта
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.85
П2
5.30
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.96
П2
1.85
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.96
П2
4.94
Футбол. Франция
21:00
Осер
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.53
П2
1.94
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.22
П2
15.00
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.40
П2
1.68
Футбол. Франция
23:05
Тулуза
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.66
П2
2.17

Стала известна зарплата Месси в США

Стала известна зарплата аргентинского футболиста Лионеля Месси в США. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник: Getty Images

По словам совладельца «Интер Майами» Хорхе Маса, Месси получает в клубе до 80 миллионов долларов в год. «Мне нужны спонсоры, и они должны быть мирового уровня, потому что футболисты стоят дорого», — отметил Мас. Функционер добавил, что аргентинский футболист стоит каждого пенни.

38-летний аргентинец играет за «Интер Майами» с 2023 года. Вместе с командой Месси стал чемпионом Главной лиги футбола (MLS) в 2025-м. Его контракт с клубом рассчитан до конца декабря 2028 года.

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира-2022. Его футбольная карьера продолжается с 2003 года. Помимо «Интер Майами», на клубном уровне аргентинец выступал за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен».