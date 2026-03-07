Стала известна зарплата Месси в США

По словам совладельца «Интер Майами» Хорхе Маса, Месси получает в клубе до 80 миллионов долларов в год. «Мне нужны спонсоры, и они должны быть мирового уровня, потому что футболисты стоят дорого», — отметил Мас. Функционер добавил, что аргентинский футболист стоит каждого пенни.