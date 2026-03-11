Бартону отказали в освобождении под залог и оставили под стражей после драки с 51-летним мужчиной у гольф-клуба. Пострадавший может потерять зрение на один глаз

43-летний экс-полузащитник «Манчестер Сити» и 50-летний Гари О’Грэйди обвиняются в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений бывшему тренеру любительской футбольной команды Кевину Линчу (51 год).
Бартону было отказано в освобождении под залог в Ливерпульском магистратском суде, а О’Грэйди был освобожден под залог при условии, что он не будет посещать гольф-клуб и не будет контактировать ни с предполагаемой жертвой, ни со свидетелем.
Прокурор Челси Кернс сообщила суду, что Линч находится на лечении в больнице и может получить «необратимые» повреждения зрения и «потерять зрение на один глаз».
Отмечается, что обвиняемые категорически отрицают свою вину.