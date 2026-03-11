Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Байер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.30
П2
1.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.90
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
1
:
Бавария
6
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2

Бартону отказали в освобождении под залог и оставили под стражей после драки с 51-летним мужчиной у гольф-клуба. Пострадавший может потерять зрение на один глаз

Джоуи Бартон находится под стражей после драки рядом с гольф-клубом Huyton and Prescot в Мерсисайде.

Источник: Спортс"

43-летний экс-полузащитник «Манчестер Сити» и 50-летний Гари О’Грэйди обвиняются в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений бывшему тренеру любительской футбольной команды Кевину Линчу (51 год).

Бартону было отказано в освобождении под залог в Ливерпульском магистратском суде, а О’Грэйди был освобожден под залог при условии, что он не будет посещать гольф-клуб и не будет контактировать ни с предполагаемой жертвой, ни со свидетелем.

Прокурор Челси Кернс сообщила суду, что Линч находится на лечении в больнице и может получить «необратимые» повреждения зрения и «потерять зрение на один глаз».

Отмечается, что обвиняемые категорически отрицают свою вину.