Хвича о 5:2 с «Челси»: «При 3:2 и 4:2 “ПСЖ” хотел забить еще и отлично справился с задачей»

«Отличный матч, мы старались играть до самого конца и отлично справились с задачей. Победа над “Челси” с разницей в три мяча очень важна с точки зрения ответной встречи. Мы сосредоточены на следующей игре, ничего еще не решено, и нам нужно продолжать в том же духе. Сегодня мы довольны, но с завтрашнего дня надо переключаться на следующий матч.
Отличная командная работа. При 3:2 и 4:2 мы хотели забить еще. Здорово отработали по всему полю — и в атаке, и в обороне. Со своей стороны очень рад, что смог помочь команде", — сказал Кварацхелия.