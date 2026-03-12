Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.10
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.60
П2
3.65
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
3
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Спортинг
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Хвича о 5:2 с «Челси»: «При 3:2 и 4:2 “ПСЖ” хотел забить еще и отлично справился с задачей»

Хвича Кварацхелия оценил победу «ПСЖ» над «Челси» (5:2) в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов. На счету вингера парижан дубль и ассист в этой игре.

«Отличный матч, мы старались играть до самого конца и отлично справились с задачей. Победа над “Челси” с разницей в три мяча очень важна с точки зрения ответной встречи. Мы сосредоточены на следующей игре, ничего еще не решено, и нам нужно продолжать в том же духе. Сегодня мы довольны, но с завтрашнего дня надо переключаться на следующий матч.

Отличная командная работа. При 3:2 и 4:2 мы хотели забить еще. Здорово отработали по всему полю — и в атаке, и в обороне. Со своей стороны очень рад, что смог помочь команде", — сказал Кварацхелия.