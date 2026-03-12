Хвича о 5:2 с «Челси»: «При 3:2 и 4:2 “ПСЖ” хотел забить еще и отлично справился с задачей»

«Отличный матч, мы старались играть до самого конца и отлично справились с задачей. Победа над “Челси” с разницей в три мяча очень важна с точки зрения ответной встречи. Мы сосредоточены на следующей игре, ничего еще не решено, и нам нужно продолжать в том же духе. Сегодня мы довольны, но с завтрашнего дня надо переключаться на следующий матч.