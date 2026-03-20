Нагельсманн об ударе Рюдигера в лицо Рико: «Это был грубый фол, но есть судьи — они должны следить за соблюдением правил. У меня хорошие отношения с Антонио, он предан сборной»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал резонансный эпизод с участием Антонио Рюдигера и Диего Рико в матче Ла Лиги.

Источник: Спортс

На 26-й минуте встречи защитник «Хетафе» Диего Рико двигался с мячом по флангу и упал в борьбе с полузащитником «Реала» Ардой Гюлером. Рюдигер, подключившийся к эпизоду позднее, в падении левым коленом ударил в плечо, а затем в челюсть сопернику. Арбитр Алехандро Муньис пригласил врачей на поле, однако не зафиксировал нарушения правил.

Впоследствии в техническом комитете судей (CTA) заявили, что немецкий футболист должен был получить красную карточку в этом эпизоде.

"Что касается обсуждения ролей игроков, которые запланированы на март и частично будут проходить по телефону, я бы предпочел, чтобы эта информация оставалась между игроками. Что я могу сказать, так это то, что у меня очень близкие отношения с Антонио, отличающиеся большой честностью. Мы очень хорошо ладим и всегда честно высказываем друг другу свое мнение по всем вопросам, касающимся ролей и ситуаций.

Что касается фола, я думаю, нужно четко различать нарушение, совершенное за пределами поля, и фол, характерный для футбола. Это, безусловно, был грубый фол, но для этого есть правила, а также те, кто их устанавливает, официальные лица матча, судьи, которые должны следить за соблюдением этих правил и, соответственно, наказывать игроков или нет.

Антонио — человек, мнения о котором часто разнятся, и именно поэтому об этом так много говорят. Но у меня с ним хорошие отношения, и он чрезвычайно предан сборной. И это для меня решающий момент в данном случае", — приводит слова Нагельсманна Frankfurter Rundschau.