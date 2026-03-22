Во второй команде «Зенита» сменился главный тренер

Как сообщает пресс-служба петербуржцев, главный тренер второй команды сине-бело-голубых и руководство Академии приняли совместное решение о досрочном прекращении сотрудничества.
Конополев возглавил «Зенит-2» в январе 2025 года и в сентябре привел команду к золотым медалям и досрочному чемпионству в группе 2 LEON-Второй лиги Б, получив возможность выступить в дивизионе А «Серебро».
В новом сезоне «Зенит-2» провел четыре матча, сыграл вничью и потерпел три поражения кряду. В турнирной таблице Второй лиги А сине-бело-голубые набрали одно очко и занимают предпоследнее девятое место.
Новым главным тренером второй команды назначен Александр Селенков, под руководством которого в прошлом году молодежка «Зенита» завоевала золотые медали Молодежной футбольной лиги.