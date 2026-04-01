Определились все участники ЧМ-2026 из Европы: Чехия сыграет с Мексикой, ЮАР и Южной Кореей, Босния — с Канадой, Катаром и Швейцарией

Турнир впервые пройдет в расширенном формате: участие примут 48 сборных, которые будут распределены по 12 группам по четыре команды.
Через европейские стыки на турнир в США, Канаде и Мексике пробились Босния и Герцеговина, Чехия, Швеция и Турция.
Группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия.
Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария.
Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.
Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция.
Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор.
Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис.
Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.
Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.
Группа I: Франция, Сенегал, победитель пути 2 межконтинентальных стыковых матчей (Боливия / Ирак), Норвегия.
Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.
Группа K: Португалия, победитель пути 1 межконтинентальных стыковых матчей (Ямайка / ДР Конго), Узбекистан, Колумбия.
Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.