Футбол. Товарищеские матчи
02:00
США
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
5.26
X
4.54
П2
1.63
Футбол. Товарищеские матчи
03:00
Бразилия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.30
П2
4.50
Футбол. Товарищеские матчи
04:00
Мексика
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.65
П2
2.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
5
:
Италия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
3
:
Польша
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
0
:
Турция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Чехия
5
:
Дания
3
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Мали
0
П1
X
П2

Определились все участники ЧМ-2026 из Европы: Чехия сыграет с Мексикой, ЮАР и Южной Кореей, Босния — с Канадой, Катаром и Швейцарией

Определились составы всех групп ЧМ-2026 по итогам стыковых матчей в Европе.

Источник: Спортс‘’

Турнир впервые пройдет в расширенном формате: участие примут 48 сборных, которые будут распределены по 12 группам по четыре команды.

Через европейские стыки на турнир в США, Канаде и Мексике пробились Босния и Герцеговина, Чехия, Швеция и Турция.

Группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия.

Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария.

Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.

Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция.

Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор.

Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис.

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.

Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.

Группа I: Франция, Сенегал, победитель пути 2 межконтинентальных стыковых матчей (Боливия / Ирак), Норвегия.

Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.

Группа K: Португалия, победитель пути 1 межконтинентальных стыковых матчей (Ямайка / ДР Конго), Узбекистан, Колумбия.

Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.