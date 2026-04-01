Футбол. Товарищеские матчи
02:00
США
:
Португалия
Футбол. Товарищеские матчи
03:00
Бразилия
:
Хорватия
Футбол. Товарищеские матчи
04:00
Мексика
:
Бельгия
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
5
:
Италия
2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
3
:
Польша
2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
0
:
Турция
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Чехия
5
:
Дания
3
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Мали
0
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 46 из 48 сборных

Босния и Герцеговина, Турция, Швеция и Чехия вышли на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

В ноябре на турнир отобрались сборные Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Франции, Хорватии, Испании, Бельгии, Швейцарии, Шотландии, Австрии, Кюрасао, Панамы и Гаити.

В октябре сперва Египет вышел на ЧМ-2026, а затем — Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Англия, Саудовская Аравия, Кот-д’Ивуар и Сенегал.

В сентябре в решающую стадию турнира вышли Уругвай, Колумбия и Парагвай, а также Марокко и Тунис.

Ранее через квалификацию на чемпионат мира пробились сборные Японии, Новой Зеландии, Ирана, Аргентины, Узбекистана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Эквадора и Бразилии. Сборные США, Канады и Мексики примут участие в турнире на правах хозяев.

Всего в соревновании будут участвовать 48 команд. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года.

Все участники ЧМ-2026.