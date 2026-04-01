Кто вышел на ЧМ-2026: известны 46 из 48 сборных

В ноябре на турнир отобрались сборные Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Франции, Хорватии, Испании, Бельгии, Швейцарии, Шотландии, Австрии, Кюрасао, Панамы и Гаити.
В октябре сперва Египет вышел на ЧМ-2026, а затем — Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Англия, Саудовская Аравия, Кот-д’Ивуар и Сенегал.
В сентябре в решающую стадию турнира вышли Уругвай, Колумбия и Парагвай, а также Марокко и Тунис.
Ранее через квалификацию на чемпионат мира пробились сборные Японии, Новой Зеландии, Ирана, Аргентины, Узбекистана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Эквадора и Бразилии. Сборные США, Канады и Мексики примут участие в турнире на правах хозяев.
Всего в соревновании будут участвовать 48 команд. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года.
