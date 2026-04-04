«Если бы Дзюба играл за “Спартак”, это бы повысило интерес к клубу. Артем никого не оставляет равнодушным. У него спартаковское образование». Ромащенко о форварде

Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко высказался про нападающего «Акрона» Артема Дзюбу.

Источник: Спортс‘’

— Романцев, кстати, не так давно признался, что ему всегда интересно наблюдать за той командой, в которой играет Дзюба.

— Если бы Дзюба сейчас выступал в «Спартаке», это точно еще больше повысило бы интерес к красно-белым.

Артем никого не оставляет равнодушным. Возможно, не каждую игру он проводил бы в старте. Но, находясь на поле, оставался бы харизматичным лидером.

Да и в раздевалке был бы незаменим, донося до всех, включая легионеров, что за «Спартак» ты должен выкладываться по максимуму! Химия в команде была бы совсем другая, понимаете?

— Вы видите у Дзюбы задатки тренера?

— Конечно. У Артема настоящее, спартаковское футбольное образование.

Хороший вкус на игроков, правильный взгляд на игру, интересное футбольное мировоззрение. Умеет выстраивать коммуникацию. Так что, если захочет, уверен, станет сильным тренером, — сказал Мирослав Ромащенко.