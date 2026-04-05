Футбол. Италия
13:30
Удинезе
:
Комо
Футбол. Италия
16:00
Лечче
:
Аталанта
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Торпедо
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Осасуна
2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Рома
2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Марсель
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Локомотив
1
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Севилья
0
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Торино
1
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Кельн
2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Осер
1
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Париж
1
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Нант
0
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Сельта
3
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Нефтехимик
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Балтика
2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Санкт-Паули
1
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Болонья
2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лион
0
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Факел
2
Тедеев об отмене гола Дзюбы: «При моем величайшем уважении к Акинфееву, нельзя было не засчитывать. Никакого контакта не было, этот мяч у “Акрона” отобрали»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев считает несправедливой отмену гола Артема Дзюбы из-за фола форварда «Акрона» на вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве на 93-й минуте матча 23-го тура Мир РПЛ (1:2).

"Обидно немного, что при счете 1:1 был момент у Пестрякова, Болдырева, они были прям очевидны… Если ты в такой ситуации не забиваешь, то когда‑то что‑то тебе залетит. И в такой ситуации удар в створ ворот оказался ключевым, и мы проиграли.

Второй тайм точно был лучше. Очень похоже на то, что было в игре со «Спартаком». Пацаны прогрессируют, я горд, что эти вчера мальчишки выдерживают эту конкуренцию. Надо признать, что они молодцы.

Надо двигаться дальше и сделать правильные выводы. По сути, мы не заслужили поражения и на него не наиграли. Тот мяч, который забил Дзюба, это та ситуация, над которой нужно думать, что происходит в футболе. Как мы должны бороться, как мы должны оценивать ситуацию с габаритами Дзюбы. Любому игроку сложно с ним бороться.

При моем величайшем уважении к Акинфееву, это лучший вратарь за всю историю российского футбола, в этой ситуации Дзюба был лучше, нельзя было не засчитывать этот гол. Там не было какого‑либо контакта, его в принципе не было. А говорить о серьезном контакте вообще не приходится. Этот мяч у нас отобрали", — сказал Тедеев.