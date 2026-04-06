Дзюба о судействе в матчах «Акрона»: «Не надо нас убивать, просто судите нормально. С “Ахматом” был офсайд, с “Оренбургом” не было, а с ЦСКА не было фола»

В субботу «Акрон» уступил ЦСКА (1:2) в матче 23-го тура Мир РПЛ. В добавленное ко второму тайму время главный арбитр встречи Владимир Москалев отменил второй гол Дзюбы из‑за фола форварда на Игоре Акинфееве.
— У тебя отменяют третий гол за весну. В этом есть закономерность?
— Давайте честно: с «Ахматом» был офсайд. С «Оренбургом» не было офсайда, а с ЦСКА не было фола.
Нам никто не помогает, хорошо, — нам не нужна ничья помощь. Но не надо нас убивать. Это самое обидное. Просто судите нас нормально. Но повторю, что к этому судье я отношусь с уважением, — сказал Дзюба.
Дзюба об отмене гола в ворота ЦСКА: «Это прям цирк, у нас нельзя Акинфеева трогать или что? Я еле-еле коснулся. Такой гол “Спартака” или ЦСКА “Акрону” железобетонно оставили бы».