Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Вильярреал
0
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Милан
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Рубин
1
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Дженоа
0
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Торпедо
1
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Аталанта
3
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Комо
0
Игнашевич о Батракове и Кисляке в Европе: «Медленный темп РПЛ не способствует быстрой адаптации. Оба избегают силовых единоборств, понадобится минимум сезон, чтобы сравняться с партнерами»

Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива» и сборной России Сергей Игнашевич оценил перспективы Алексея Батракова и Матвея Кисляка заиграть в Европе.

Источник: Спортс‘’

— Как вы думаете, кто из пары Батраков/Кисляк ближе к уходу в Европу и почему?

— Бросается в глаза, что оба футболиста избегают силовых единоборств. При малейшем контакте игроки в РПЛ охотно падают, чтобы показать контакт судье. И у футболистов российских топ-клубов это часто срабатывает.

Кисляк и Батраков — талантливые игроки. Но медленный темп РПЛ, который тормозиться многочисленными свистками, не способствует быстрой адаптации в ведущих европейских чемпионатах. Им точно понадобится минимум один сезон, чтобы подтянуться к уровню партнеров, — сказал Игнашевич.

В текущем сезоне хавбек «Локомотива» сыграл в 30 матчах, отметившись 16 голами и 11 результативными передачами. Трансферная стоимость 20-летнего игрока, согласно Transfermarkt, составляет 25 млн евро.

На счету 20-летнего Кисляка 6 голов и 8 пасов в 34 встречах текущего сезона. Transermarkt оценивает стоимость полузащитника ЦСКА в 20 млн евро.