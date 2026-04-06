Игнашевич о Батракове и Кисляке в Европе: «Медленный темп РПЛ не способствует быстрой адаптации. Оба избегают силовых единоборств, понадобится минимум сезон, чтобы сравняться с партнерами»

— Как вы думаете, кто из пары Батраков/Кисляк ближе к уходу в Европу и почему?
— Бросается в глаза, что оба футболиста избегают силовых единоборств. При малейшем контакте игроки в РПЛ охотно падают, чтобы показать контакт судье. И у футболистов российских топ-клубов это часто срабатывает.
Кисляк и Батраков — талантливые игроки. Но медленный темп РПЛ, который тормозиться многочисленными свистками, не способствует быстрой адаптации в ведущих европейских чемпионатах. Им точно понадобится минимум один сезон, чтобы подтянуться к уровню партнеров, — сказал Игнашевич.
В текущем сезоне хавбек «Локомотива» сыграл в 30 матчах, отметившись 16 голами и 11 результативными передачами. Трансферная стоимость 20-летнего игрока, согласно Transfermarkt, составляет 25 млн евро.
На счету 20-летнего Кисляка 6 голов и 8 пасов в 34 встречах текущего сезона. Transermarkt оценивает стоимость полузащитника ЦСКА в 20 млн евро.