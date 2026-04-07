Киммих о матче ЛЧ: «Реал» и «Бавария» — два крупнейших клуба в мире, это всегда особенная игра. Мы должны быть в лучшей форме, ждем битвы"

О матче.
«Для меня “Реал Мадрид” и “Бавария” — два крупнейших клуба в мире. Поэтому каждая игра между ними особенная».
О важности психологического аспекта для преодоления давления на «Сантьяго Бернабеу».
«Если хочешь победить “Реал”, нужно быть в лучшей форме как психологически, так и тактически. У нас хорошее настроение, все игроки в форме. Мы рады сыграть здесь. Это решающее испытание, о котором мечтает каждый игрок. Мы с нетерпением ждем битвы».
О том, беспокоится ли он о возможных судейских решениях против «Баварии».
«Я об этом не думал. Я не волнуюсь», — сказал Киммих на пресс-конференции.