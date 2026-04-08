Соболезнования в связи со смертью Луческу выразили «Интер», «Шахтер», федерация футбола Турции, «Галатасарай» и «Бешикташ»

Луческу был госпитализирован после того, как ему стало плохо на тренировке сборной Румынии. В пятницу он перенес острый инфаркт миокарда, в воскресенье состояние специалиста ухудшилось, и его ввели в искусственную кому. 7 апреля в возрасте 80 лет экс-тренер «Зенита» и сборной Румынии умер.