Соболезнования в связи со смертью Луческу выразили «Интер», «Шахтер», федерация футбола Турции, «Галатасарай» и «Бешикташ»

Соответствующие некрологи опубликовали пресс‑службы «Интера», «Шахтера», «Галатасарая», «Бешикташа», а также федерация футбола Турции, чью сборную Луческу возглавлял с 2017 по 2019 год.
Луческу был госпитализирован после того, как ему стало плохо на тренировке сборной Румынии. В пятницу он перенес острый инфаркт миокарда, в воскресенье состояние специалиста ухудшилось, и его ввели в искусственную кому. 7 апреля в возрасте 80 лет экс-тренер «Зенита» и сборной Румынии умер.
Умер Мирча Луческу. Его коллекция трофеев — одна из широчайших в мире.