Парти не признал вину по двум эпизодам изнасилования в 2020-м. Предварительные слушания по всем 7 обвинениям экс-хавбека «Арсенала» пройдут 14 мая

Бывший полузащитник «Арсенала» Томас Парти не признал себя виновным по двум новым обвинениям в изнасиловании.

Источник: Спортс‘’

Ранее игроку сборной Ганы и «Вильярреала» были предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования, в том числе с анальным проникновением, и одному эпизоду сексуального насилия. Предполагаемые преступления в отношении трех женщин были совершены в период с 2021 по 2022 год. Парти не признал себя виновным по всем пунктам обвинений.

В феврале игроку были предъявлены новые обвинения по двум эпизодам изнасилования в отношении одной женщины в 2020 году. Прокуратура отметила, что в полицию об этих эпизодах сообщили в августе 2025 года.

Отмечается, что суд согласился рассматривать все обвинения в совокупности. Томас был отпущен под залог на время судебного разбирательства с условием, что он не будет контактировать с предполагаемыми жертвами.

Сегодня 32-летний футболист предстал перед королевским судом Саутуорка, где опровергнул последние обвинения. Таким образом, он не признает себя виновным по всем 7 пунктам рассматриваемого дела.

По данным Sky Sport, предварительные слушания по делу пройдут 14 мая. Решение будет принято в рамках судебного заседания, когда будет утверждена кандидатура судьи.