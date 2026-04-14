Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ливерпуль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.20
П2
2.59
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Родина
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Динамо
3
П1
X
П2

Степашин после 3:2 с «Акроном»: «Тюкавин лучший во всех отношениях. Хватит этих играющих за деньги бегунков, у нас много отечественных футболистов»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что бело-голубые способны добиваться успеха благодаря российским футболистам.

В воскресенье «Динамо» обыграло «Акрон» со счетом 3:2 в выездном матче 24-го тура Мир РПЛ. Константин Тюкавин забил победный гол на 95-й минуте.

— Сергей Вадимович, «Динамо» выиграло у «Акрона» в Самаре — 3:2. А ведь опять вели 2:0, но потом 2 пропустили…

— Ну да, почти как в игре с «Оренбургом» (3:3 — Спортс«“).

— Ну да. Хорошо, что Тюкавин спас. Он лучший?

— Лучший. Он во всех отношениях лучший — и как футболист, и как человек. Блестящая реакция. И в самое тяжелое время попробуй, забей этот гол… Вот мы поддержали Ролана Гусева, спасибо большое за маленькую статью в «Комсомолке». Я все-таки считаю — пускай Ролан нас услышит, — у нас много замечательных отечественных футболистов. Хватит нам этих самых бегунков, которые за деньги играют.

— Зарубежных.

— Естественно. Я считаю, что Костя сыграл сегодня просто блестяще!

— И Миранчук был активен.

— Молодец, оправился. Жалко, что не будет играть в финале Кубка… У него перебор карточек. Хорошо сыграл, в центре поля блестяще сыграл. Да и Фомин сыграл хорошо. Лещук немножко нервничал, конечно, но все-таки чуть пенальти не вытащил.

— Но ведь должны были забивать гораздо больше. Что такое, расслабились, не могут настроить себя на чемпионат?

— Ну, совершенно точно то, что вы сейчас сказали. Подумали: ну, 2:0, все, сейчас победили. Помню, я встречался с Фабио Капелло, у меня было несколько с ним встреч. Он говорит: «2:0 — самый тяжелый счет». Я говорю: «Почему?» — «Думается, что уже победили».

— Ну, и что дальше, Сергей Вадимович? Теперь вы в Нижний, далее «Рубин», «Сочи», «Локомотив», «Краснодар» и «Балтика» в чемпионате?

— 7 мая — самая главная дата для моего «Динамо», игра в Краснодаре на Кубок.

— Ответная игра с «Краснодаром»?

— Да. Ну, а если еще «Спартак» в Кубке победит ЦСКА, ну что ж, повторим, в «Лужниках» сядем рядышком с Сергеем Лавровым (министр иностранных дел России — Спортс«“) и будем болеть, он за “Спартак”, а я за “Динамо”, — сказал Степашин.