Степашин после 3:2 с «Акроном»: «Тюкавин лучший во всех отношениях. Хватит этих играющих за деньги бегунков, у нас много отечественных футболистов»

В воскресенье «Динамо» обыграло «Акрон» со счетом 3:2 в выездном матче 24-го тура Мир РПЛ. Константин Тюкавин забил победный гол на 95-й минуте.
— Сергей Вадимович, «Динамо» выиграло у «Акрона» в Самаре — 3:2. А ведь опять вели 2:0, но потом 2 пропустили…
— Ну да, почти как в игре с «Оренбургом» (3:3 — Спортс«“).
— Ну да. Хорошо, что Тюкавин спас. Он лучший?
— Лучший. Он во всех отношениях лучший — и как футболист, и как человек. Блестящая реакция. И в самое тяжелое время попробуй, забей этот гол… Вот мы поддержали Ролана Гусева, спасибо большое за маленькую статью в «Комсомолке». Я все-таки считаю — пускай Ролан нас услышит, — у нас много замечательных отечественных футболистов. Хватит нам этих самых бегунков, которые за деньги играют.
— Зарубежных.
— Естественно. Я считаю, что Костя сыграл сегодня просто блестяще!
— И Миранчук был активен.
— Молодец, оправился. Жалко, что не будет играть в финале Кубка… У него перебор карточек. Хорошо сыграл, в центре поля блестяще сыграл. Да и Фомин сыграл хорошо. Лещук немножко нервничал, конечно, но все-таки чуть пенальти не вытащил.
— Но ведь должны были забивать гораздо больше. Что такое, расслабились, не могут настроить себя на чемпионат?
— Ну, совершенно точно то, что вы сейчас сказали. Подумали: ну, 2:0, все, сейчас победили. Помню, я встречался с Фабио Капелло, у меня было несколько с ним встреч. Он говорит: «2:0 — самый тяжелый счет». Я говорю: «Почему?» — «Думается, что уже победили».
— Ну, и что дальше, Сергей Вадимович? Теперь вы в Нижний, далее «Рубин», «Сочи», «Локомотив», «Краснодар» и «Балтика» в чемпионате?
— 7 мая — самая главная дата для моего «Динамо», игра в Краснодаре на Кубок.
— Ответная игра с «Краснодаром»?
— Да. Ну, а если еще «Спартак» в Кубке победит ЦСКА, ну что ж, повторим, в «Лужниках» сядем рядышком с Сергеем Лавровым (министр иностранных дел России — Спортс«“) и будем болеть, он за “Спартак”, а я за “Динамо”, — сказал Степашин.