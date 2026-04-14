Пруцев после слов Кахигао о судействе: «Арбитры молодцы, делают свою работу. Но чуть-чуть уважения, пожалуйста»

Ранее спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао после победы над железнодорожниками (2:1) в 23-м туре Мир РПЛ заявил, что арбитры должны судить красно-белых с уважением.
"Если арбитры услышат меня, то, пожалуйста, судите нас с уважением (улыбается).
Судьи молодцы, делают свою работу. Но чуть-чуть уважения, пожалуйста", — сказал Пруцев.
Пруцев выступает за «Локомотив» на правах аренды из «Спартака». В сезоне-2025/26 26-летний хавбек забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за железнодорожников во всех турнирах.