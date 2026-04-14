Калверт-Льюин о 2:1 с «МЮ»: «Лидс» приехал побеждать. Легко сотворить историю, но это не важно в конце сезона, когда подсчитываются очки в АПЛ"

Об итогах матча.
«Для нас это важный результат. Мы приехали сюда, чтобы победить, мы на это настраивались. Мы выполнили план на игру и ушли с тремя очками. Мы рады».
О том, придает ли результат уверенности его команде.
"Да, придает. Важно, чтобы мы не придавали слишком большого значения внешнему шуму и продолжали концентрироваться на том, что впереди.
Легко приехать сюда и сотворить историю, но это не имеет значения в конце сезона, когда подсчитываются очки. Это все, на чем мы сосредоточены — матч за матчем, чтобы убедиться, что мы остаемся в Премьер-лиге", — сказал Калверт-Льюин в интервью Sky Sports.
После 32 матчей «Лидс» с 36 очками занимает 15-е место в АПЛ. От зоны вылета «лис» отделяет 6 очков.
Лисандро дернул за волосы Калверт-Льюина и был удален на 56-й. Тирни после ВАР показал защитнику «МЮ» красную карточку вместо желтой.
«Лидс» обыграл «МЮ» на «Олд Траффорд» в чемпионате впервые с 1981-го. В 2010-м была выездная победа в Кубке Англии.