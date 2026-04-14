Кэррик после 1:2 с «Лидсом»: «МЮ» пропустил после того, как Йоро ударили по затылку. Удаление Лисандро шокирует, во второй игре подряд решения принимаются не в пользу «МЮ»

В домашней игре 32-го тура АПЛ «МЮ» уступил со счетом 1:2. На 55-й минуте Лисандро Мартинес дернул за волосы форварда соперников Доминика Калверт-Льюина в центральном круге — арбитр сначала показал защитнику манкунианцев желтую карточку, но после просмотра ВАР изменил ее на прямую красную.
"Мы начали игру не лучшим образом. Мы пропустили после того, как Лени Йоро получил удар предплечьем по затылку. Они не стали отменять [этот гол], что стало важным моментом в игре. Нам не хватало ритма. У нас были моменты, но на протяжении большей части тайма мы были выключены из игры.
Мне показалось, что ребята сохраняли позитивный настрой и боролись во втором тайме после шокирующего решения удалить Лисандро [Мартинеса]. Уже две игры подряд решения принимются не в нашу пользу, но этот матч был одним из худших, что я когда-либо видел.
Вы подносите руку к лицу Лисандро, и, поскольку из-за этого он теряет равновесие, он слегка касается ваших волос на затылке… Я даже не знаю, на что это похоже. Это не дергание, не рывок, это не агрессивное действие — он касается и получает удаление. Хуже всего, что его [арбитра] отправили пересматривать решение как явную ошибку. Это шокирует", — сказал Кэррик.