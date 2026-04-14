Бруну после 1:2 с «Лидсом»: «Если я стану говорить о судье, у меня будут большие неприятности. Правила применяются по-разному, есть разница в желтых карточках»

Манкунианцы остались в меньшинстве На 56-й минуте после того, как Лисандро Мартинес дернул форварда соперников Доминика Калверт-Льюина за волосы. Главный арбитр Пол Тирни намеревался показать аргентинцу желтую карточку, но изменил решение после просмотра ВАР. В результате игрок «МЮ» получил прямую красную карточку.
"Я не говорю об арбитре… Если я стану говорить о судье, у меня будут большие неприятности.
Правила для всех разные, и применяются они по-разному.
Есть разница в желтых карточках, вы тоже можете это увидеть. Лучше я ничего не буду говорить", — заявил Бруну в интервью Sky Sports.